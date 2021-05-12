Матч між Динамо та Зорею відбудеться у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Фінальний поєдинок Кубка України розпочнеться о 19:00.

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Динамо – Зоря: де дивитись

У прямій трансляції поєдинок покаже телеканал "UA:Перший". Також переглянути фінал можна буде на "Футбол 1". О 18:00 стартує студія Live, де будуть підбиті підсумки матчу о 21:10.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Зоря доступна на відеосервісах Oll.tv та sweet.tv. Та на кожному з цих сервісів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

На сайті Oll.tv можна оформити разову підписку на 24 години за 62 гривні. Доступ до трансляцій матчу на один місяць обійдеться від 109 гривень (в залежності від наповненості пакета).