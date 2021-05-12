Динамо – Заря: перед жарким финалом
Динамо под руководством Мирчи Луческу может получить свой третий титул в сезоне. Помехой такому достижению попытается стать Заря. Команды в Кубке Украины встречались лишь 4 раза, во всех матчах победу праздновали динамовцы.
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Последний раз эти клубы выходили на одно футбольное поле 4 марта в 18 туре УПЛ. Тогда, киевляне уверенно на выезде одолели соперника из Луганска 0:2. Голами за киевлян тогда отличились Артем Беседин и Сергей Сидорчук.
Вцелом, история противостояний между этими клубами насчитывает 81 поединок. Киевский клуб в 51 матчах уходил с поля победителем, а в 8 случаях победу праздновали луганские футболисты. 22 встречи завершались мировыми.
Динамо, которое является действующим обладателем Кубка Украины, может 13 раз поднять над головой трофей.
- Румынский специалист не сможет рассчитывать на двух исполнителей – Владимира Шепелева и Александра Андриевского. Оба пропустят финал из-за травм.
- Заря тоже подходит к решающему кубковому матчу не без кадровых потерь. В финале команде не поможет герой полуфинала голкипер Никита Шевченко. Вратарь на тренировке команды получил сотрясение мозга и перелом носа.
Прогноз от Favbet
Букмекеры отдают предпочтение динамовцам в этой встрече. Именно на их победу в финальном матче можно сделать ставку с коэффициентом 1,74. В победу команды Виктора Скрипника верят чуть меньше – 4,75. Ничья в основное время тоже не является исключением – 3,75.
Если матч дойдет до серии пенальти, то эксперты колеблются, кто сможет стать победителем в этой фортуне. Обе команды отличаются своими классными победами в послематчевых пенальти, поэтому на успех Динамо – 10, а победа Зари оценена коэффициентом 11.
В основное время киевляне при надежной игре в обороне и активности впереди смогут одержать победу в кубковом финале 1:0 – 7,30. На такую же доблесть луганских игроков стоят цифры 13,50.
Нули на табло в Тернополе первыми размочат подопечные Луческу – 1,54. Хотя этот матч будет напряженным, но специалисты склоняются к тому, что 11-метрового удара в основное время встречи не будет.
От кого же следует ждать голов? За столичный клуб свои фамилии на табло могут записать Виктор Цыганков и Артем Беседин – 2 и 2,20 соответственно. Под эмблемой Звезды могут быть фамилии Александра Гладкового и Шахаба Захеди – 2,75 и 2,55.