Динамо – Заря: перед жарким финалом

Динамо под руководством Мирчи Луческу может получить свой третий титул в сезоне. Помехой такому достижению попытается стать Заря. Команды в Кубке Украины встречались лишь 4 раза, во всех матчах победу праздновали динамовцы.

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Последний раз эти клубы выходили на одно футбольное поле 4 марта в 18 туре УПЛ. Тогда, киевляне уверенно на выезде одолели соперника из Луганска 0:2. Голами за киевлян тогда отличились Артем Беседин и Сергей Сидорчук.

Вцелом, история противостояний между этими клубами насчитывает 81 поединок. Киевский клуб в 51 матчах уходил с поля победителем, а в 8 случаях победу праздновали луганские футболисты. 22 встречи завершались мировыми.

Динамо, которое является действующим обладателем Кубка Украины, может 13 раз поднять над головой трофей.

Румынский специалист не сможет рассчитывать на двух исполнителей – Владимира Шепелева и Александра Андриевского. Оба пропустят финал из-за травм.

Заря тоже подходит к решающему кубковому матчу не без кадровых потерь. В финале команде не поможет герой полуфинала голкипер Никита Шевченко. Вратарь на тренировке команды получил сотрясение мозга и перелом носа.

Финал Кубка Украины между Динамо и Зарей состоится 13 мая в Тернополе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00.

Прогноз от Favbet

Букмекеры отдают предпочтение динамовцам в этой встрече. Именно на их победу в финальном матче можно сделать ставку с коэффициентом 1,74. В победу команды Виктора Скрипника верят чуть меньше – 4,75. Ничья в основное время тоже не является исключением – 3,75.

Если матч дойдет до серии пенальти, то эксперты колеблются, кто сможет стать победителем в этой фортуне. Обе команды отличаются своими классными победами в послематчевых пенальти, поэтому на успех Динамо – 10, а победа Зари оценена коэффициентом 11.

В основное время киевляне при надежной игре в обороне и активности впереди смогут одержать победу в кубковом финале 1:0 – 7,30. На такую же доблесть луганских игроков стоят цифры 13,50.

Нули на табло в Тернополе первыми размочат подопечные Луческу – 1,54. Хотя этот матч будет напряженным, но специалисты склоняются к тому, что 11-метрового удара в основное время встречи не будет.

От кого же следует ждать голов? За столичный клуб свои фамилии на табло могут записать Виктор Цыганков и Артем Беседин – 2 и 2,20 соответственно. Под эмблемой Звезды могут быть фамилии Александра Гладкового и Шахаба Захеди – 2,75 и 2,55.