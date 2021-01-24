Динамо – сборная Иордании: онлайн-трансляция матча
Киевское Динамо продолжает подготовку ко второй половине сезона-2020/2021. В воскресенье, 24 января, "бело-синие" в ОАЭ проведут контрольную игру против сборной Иордании.
Поединок Динамо против сборной Иордании начнется в 15:30 по киевскому времени. Об этом сообщает 24 канал.
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Онлайн-трансляция матча будет доступна на клубном ютуб-канале киевского Динамо. Поединок Динамо против сборной Иордании можно просмотреть, не покидая сайт Спорт 24.
Динамо – сборная Иордании: онлайн-трансляция матча
Как Динамо проводит сборы в ОАЭ
- В рамках подготовки ко второй половины сезона Динамо уже провело два поединка. В дебютной игре подопечные Мирчи Луческу уступили польской Легии.
- Второй поединок Динамо смогло выиграть. Киевляне победили белорусский Шахтер Солигорск.
- Второй тренировочный сбор Динамо состоится в Турции. Там киевляне сыграют против Шкендия (Северная Македония).
- Первый официальный матч в 2021 году Динамо проведет против Олимпика в чемпионате Украины. Игра состоится 13 февраля. Уже 18 февраля киевляне в рамках 1/16 финала Лиги Европы встретятся с бельгийским Брюгге.
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