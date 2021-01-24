Киевское Динамо продолжает подготовку ко второй половине сезона-2020/2021. В воскресенье, 24 января, "бело-синие" в ОАЭ проведут контрольную игру против сборной Иордании.

Поединок Динамо против сборной Иордании начнется в 15:30 по киевскому времени. Об этом сообщает 24 канал.

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Онлайн-трансляция матча будет доступна на клубном ютуб-канале киевского Динамо. Поединок Динамо против сборной Иордании можно просмотреть, не покидая сайт Спорт 24.

Динамо – сборная Иордании: онлайн-трансляция матча

Как Динамо проводит сборы в ОАЭ