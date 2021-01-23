Киевское Динамо может договориться о сотрудничестве с Динамо из Бухареста. По результатам этого украинский клуб сможет отправлять талантливых воспитанников своей академии на "обкатку" в Румынию.

Об этом сообщает Sport.ro со ссылкой на свои источники. Также киевляне будут иметь первоочередное право на выкуп талантливых футболистов бухарестского гранда.

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Такую идею вынашивает главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу, который намерен в ближайшее время предложить президенту киевлян Игорю Суркису подписать протокол о сотрудничестве с Динамо Бухарест.

Луческу видит огромную перспективу в работе академии киевского Динамо, однако из-за большого количества футболистов не способен гарантировать полноценное развитие всем талантам в первой команде, из-за чего хочет иметь возможность отправлять талантливых игроков в аренду за границу.

Что известно о бухарестском Динамо

В то же время Динамо Бухарест сейчас переживает не лучшие времена, имея существенные долги, которые оцениваются специалистами в 6 миллионов евро. По этой причине сотрудничество с киевлянами, вероятно, будет для румын интересным вариантом.

Динамо Бухарест является одним из топовых клубов чемпионата Румынии. "Красные псы" 18 раз в истории становились чемпионами своей страны, а в 1984 году доходили до полуфинала Кубка европейских чемпионов.