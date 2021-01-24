Динамо – збірна Йорданії: онлайн-трансляція матчу
Київське Динамо продовжує підготовку до другої половини сезону-2020/2021. У неділю, 24 січня, "біло-сині" в ОАЕ проведуть контрольну гру проти збірної Йорданії.
Поєдинок Динамо проти збірної Йорданії розпочнеться о 15:30 за київським часом. Про це повідомляє 24 канал.
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Онлайн-трансляція матчу буде доступна на клубному ютуб-каналі київського Динамо. Поєдинок Динамо проти збірної Йорданії можна переглянути, не покидаючи сайт Спорт 24.
Динамо – збірна Йорданії: онлайн-трансляція матчу
Як Динамо проводить збори в ОАЕ
- У рамках підготовки до другої половину сезону Динамо вже провело два поєдинки. У дебютній грі підопічні Мірчі Луческу поступилися польській Легії.
- Другий поєдинок Динамо змогло виграти. Кияни здолали білоруський Шахтар Солігорськ.
- Другий тренувальний збір Динамо відбудеться у Туреччині. Там кияни зіграють проти Шкендії (Північна Македонія).
- Перший офіційний матч у 2021 році Динамо проведе проти Олімпіка у чемпіонаті України. Гра відбудеться 13 лютого. Уже 18 лютого кияни в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінуться з бельгійським Брюгге.
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