Динамо 7 марта в рамках 17 тура УПЛ встретится с Минаем. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Динамо – Минай: перед матчем

Оба клуба подходят к матчу в хорошем настроении. Минай и Динамо победили своих соперников в прошлом туре. Киевляне разгромили Львов (1:4), а подопечные Василия Кобина в меньшинстве одолели Олимпик (2:1).

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Матч должен был состояться в Ужгороде, но в последний момент был перенесен в Киев. Причиной такого решения стало резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в Закарпатье.

Более свежими к этому противостоянию подходят гости. Футболисты киевского клуба потратили много сил в кубковом матче против Колоса. Лишь серия пенальти определила одного из полуфиналистов Кубка Украины, им стал столичный клуб.

История противостояний между этими командами довольно короткая – 3 матча. Здесь максимальный результат показали подопечные Мирчи Луческу – три победы. "Динамовцы" наколотили в ворота соперника 9 голов, а Минай лишь один раз поражал владения киевлян.

Прогноз Favbet

Букмекеры отдают тотальное предпочтение Динамо. На победу киевлян стоит коэффициент 1,28. А вот в победу Миная почти не верят – 11,00. Ничья в этой встрече тоже маловероятна – 5,50.

Также эксперты прогнозируют, что обеим командам не удастся отличиться в матче – 1,61.

С каким же счетом может завершиться поединок? На результат 2:0 можно сделать ставку. Именно на такие цифры на табло стоит лучший коэффициент 5,40. Интересно, что Луческу может прибегнуть к ротации в составе и выставить футболистов без игровой практики, поэтому не стоит заранее отдавать победу киевлянам. На минимальную победу миную 0:1 стоит коэффициент 22,00.

Динамо подходит к матчу в статусе фаворита, поэтому можно обратить внимание на показатель победы киевлян и тотал встречи более 2,5 – 1,85.

Из этого можно понять, что именно подопечные Луческу первыми порадуют своих болельщиков голом в этом матче – 1,27. А вот на то, что первыми откроют счет в поединке гости – 4,45. Идентичного мнения специалисты придерживаются и относительно последнего результативного удара в противостоянии.