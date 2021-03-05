В 15-м туре УПЛ черниговская Десна сыграла вничью с киевским Динамо. Кроме очка в общий зачет, "северяне" получили и финансовый бонус.

В этом матче Десна была близка к тому, чтобы нанести Динамо поражение. На 53-й минуте Будковский открыл счет. И победный для Десны результат держался до конца основного времени.

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И все же Динамо удалось сравнять счет. Сначала Безбородько, который вышел на 82-й минуте матча, за четыре минуты получил две желтые карточки, и на 86-й минуте покинул Десну в меньшинстве. А уже в компенсированное арбитром время мяч попал в руку Гитченко в штрафной Десны, и арбитр назначил пенальти, который реализовал Цыганков. Так что матч закончился вничью 1:1.

Видеообзор матча Десна – Динамо

Эта ничья позволила донецкому Шахтеру сократить отставание от Динамо. И в благодарность за это, руководители "горняков" заплатят Десне призовые в размере 150 тысяч долларов, сообщили ведущие "ТаТоТаке" со ссылкой на собственные источники. Однако футболисты получили лишь часть от этой суммы. Остальные пошли "на развитие клуба".

Стоит добавить, что у Десны есть задолженность по зарплате перед футболистами за три месяца.