За 4 тура до завершения сезона Динамо опережает Шахтер на 10 очков. Свое преимущество киевляне увеличили в предыдущем туре, в котором обыграли Шахтер.

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Настроения "бело-синим" добавляет то, что 21 апреля они вышли в финал Кубка Украины. Динамо в Тернополе разгромило Агробизнес.

Если Динамо практически решило все свои задачи, то Ингульца еще ждет битва за сохранение прописки в элите украинского футбола. Команда из села Петрово имеет 20 очков, что всего на 2 больше, чем имеют две худшие команды УПЛ – Олимпик и Минай.

Динамо – Ингулец: прогноз Favbet на матч УПЛ

Динамо и Ингулец только один раз встречались в своей истории. Это произошло в первом круге действующего сезона УПЛ. Динамо отпраздновало уверенную победу на выезде (2:0).

В букмекерской компании Favbet считают Динамо фаворитом игры с Ингульцом. На победу столичной команды коэффициент 1,18. В то же время шансы Ингульца остановить киевлян и одержать победу оценены коэффициентом 17,50.

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Ничья вряд ли устроит Динамо, если свой матч выиграет Шахтер. А вот хотя бы один балл с грандом УПЛ вполне удовлетворит аппетиты Ингульца. Коэффициент 6,70 на то, что игра завершится ничьей.

Скорее всего, футболисты Динамо выйдут на поле чрезвычайно заряженными и попытаются одержать яркую победу. Коэффициент 2,04 на индивидуальный тотал Динамо больше 2.0.

Динамо в последних семи матчах на внутренней арене пропустило всего один гол. Букмекеры предлагают коэффициент 2,34 на индивидуальный тотал Ингульца больше 0.5.

Эксперты считают, что кузнецом успеха Динамо может стать Виктор Цыганков. Гол лучшего бомбардира Динамо оценен коэффициентом 1,85. В лагере Ингульца букмекеры выделяют Нику Ситчинаву, на гол которого в ворота Динамо коэффициент 3,25.

Поединок Динамо – Ингулец начнется в 17:00.