За 4 тури до завершення сезону Динамо випереджає Шахтар на 10 очок. Свою перевагу кияни збільшили у попередньому турі, в якому переграли Шахтар.

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Настрою "біло-синім" додає те, що 21 квітня вони вийшли у фінал Кубка України. Динамо в Тернополі розгромило Агробізнес.

Якщо Динамо практично вирішило всі свої завдання, то Інгульця ще чекає битва за збереження прописки в еліті українського футболу. Команда із села Петрове має 20 очок, що всього на 2 більше, аніж мають дві найгірші команди УПЛ – Олімпік та Минай.

Динамо – Інгулець: прогноз Favbet на матч УПЛ

Динамо та Інгулець лишень один раз зустрічалися у своїй історії. Це сталося у першому колі чинного сезону УПЛ. Динамо відсвяткувало впевнену перемогу на виїзді (2:0).

У букмекерській компанії Favbet вважають Динамо фаворитом гри з Інгульцем. На перемогу столичної команди коефіцієнт 1,18. Водночас шанси Інгульця зупинити киян та здобути перемогу оцінені коефіцієнтом 17,50.

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Нічия навряд чи влаштує Динамо, якщо свій матч виграє Шахтар. Натомість бодай один бал з грандом УПЛ цілком задовольнить апетити Інгульця. Коефіцієнт 6,70 на те, що гра завершиться нічиєю.

Швидше за все, футболісти Динамо вийдуть на поле надзвичайно заряджені та спробують здобути яскраву перемогу. Коефіцієнт 2,04 на індивідуальний тотал Динамо більше 2.0.

Динамо в останніх семи матчах на внутрішній арені пропустило всього один гол. Відтак, в Інгульця не так і багато шансів відзначитися голом. Букмекери пропонують коефіцієнт 2,34 на індивідуальний тотал Інгульця більше 0.5.

Експерти вважають, що ковалем успіху Динамо може стати Віктор Циганков. Гол найкращого бомбардира Динамо оцінений коефіцієнтом 1,85. У таборі Інгульця букмекери виділяють Ніку Сітчінаву, на гол якого у ворота Динамо коефіцієнт 3,25.

Поєдинок Динамо – Інгулець розпочнеться о 17:00.