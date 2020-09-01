"Динамо" - АЗ: дата и место матча Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда. Соперником "бело-синих" станет нидерландский АЗ, с которым "Динамо" сыграет в Киеве.
Где и когда пройдет матч "Динамо"
УЕФА утвердил даты и время начала матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч "Динамо" против АЗ пройдет во вторник, 15 сентября, информирует сайт киевлян.
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Игра пройдет на столичном НСК "Олимпийский". Начало матча в 20: 00 по киевскому времени.
На трибуны стадиона зрители допущены не будут.
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Игру хотят перенести из Киева
Матч между "Динамо" и АЗ могут перенести из Киева на нейтральное поле.
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