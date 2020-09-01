"Динамо" – АЗ: дата та місце матчу Ліги чемпіонів
Київське "Динамо" розпочне виступ у Лізі чемпіонів з третього кваліфікаційного раунду. Суперником "біло-синіх" стане нідерландський АЗ, з яким "Динамо" зіграє у Києві.
Де та коли пройде матч "Динамо"
УЄФА затвердив дати та час початку матчів третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Матч "Динамо" проти АЗ пройде у вівторок, 15 вересня, інформує сайт киян.
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Гра пройде на столичному НСК "Олімпійський". Початок матчу о 20:00 за київським часом.
На трибуни стадіону глядачі допущені не будуть.
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Гру хочуть перенести з Києва
Матч між "Динамо" і АЗ можуть перенести з Києва на нейтральне поле.
Футбольні функціонери Нідерландів стурбовані великою кількістю хворих на COVID-19 у столиці України.