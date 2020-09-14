Київське "Динамо" 15-го вересня розпочне боротьбу за потрапляння у груповий етап Ліги чемпіонів. Українська команда зустрінеться у третьому кваліфікаційному раунді з нідерландським "АЗ Алкмааром". Анонс поки найважливішого матчу "Динамо" у сезоні – читайте у матеріалі Спорт 24.

Динамо – АЗ Алкмаар: анонс

Що: 3-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів

Де: Київ, НСК "Олімпійський"

Коли: 20:00

Де дивитися: Телеканал "2+2"

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Очні зустрічі

Через карантин 3-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів складатиметься всього з одного матчу, пише 24 канал. Таким чином, "Динамо" та АЗ проведуть третій очний матч в історії.

Попередня двоматчева зустріч команд відбулася на груповому етапі Ліги Європи сезону 2010/2011.

У Нідерландах гра завершилася перемогою киян з рахунком 2:1. У складі "Динамо" по голу провели Мілевський та Хачеріді, а в АЗ відзначився Фалкенбург.

Що цікаво, у тому матчі у складі "Динамо" зіграли Огнєн Вукоєвіч та Олег Гусєв, які нині є помічниками головного тренера киян Мірчі Луческу.

Гра у Києві також була на користь "Динамо" – 2:0. Тоді дубль оформив Артем Мілевський.

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Попередні матчі

АЗ попередній офіційний матч провів ще 26-го серпня. У кваліфікаційному матчі Ліги чемпіонів нідерландці здолали "Вікторію Пльзень". Це єдиний офіційний матч АЗ з березня 2020 року, коли чемпіонат Нідерландів був достроково зупинений.

Щоб краще підготуватися до "Динамо", АЗ переніс матч чемпіонату Нідерландів. Команда хоче краще підготуватись до матчу з киянами. 12 вересня АЗ мав грати матч проти "Утрехта".

Натомість "Динамо" у новому сезоні провело вже три офіційні матчі. Кияни розпочали сезон з розгромної перемоги над "Олімпіком" – 4:1.

Згодом "біло-сині" у Суперкубку України перемогли "Шахтар" (3:1). Попередню гру "Динамо" провело 11 серпня: у Києві "біло-сині" зіграли внічию з "Десною" (0:0).



"Динамо" – АЗ порівняльна інфографіка / 24 канал

Що варто знати про АЗ

Суперником "Динамо" міг стати "Аякс", який у 2018 році вибив киян з плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Нідерланди поспішили достроково завершити чемпіонат та відмовилися вручати трофей.

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До зупинки Ередивізії було зіграно 25 турів, в яких "Аякс" та АЗ набрали по 56 очок. Втім, амстердамці випереджали суперника за додатковими показниками.

Таким чином, "Аякс" залишився на першому місці та потрапив у груповий етап Ліги чемпіонів напряму. Натомість АЗ доводиться проходити кваліфікацію.

Вартість складу АЗ складає 115,98 млн євро, водночас "Динамо" – 95,05 млн євро. Найдорожчими футболістами нідерландців є Келвін Стенгс та Майрон Боаду (обидва 18 млн євро).

Кадрова ситуація

"Динамо" перед грою з АЗ має серйозні кадрові втрати. Зокрема, у "біло-синіх" дефіцит на позиції центрального захисника. Денис Попов, Микита Бурда та Артем Шабанов, які були основними у попередні сезони, пропустять поєдинок через різні травми.

На невизначений термін вибув крайній оборонець Олександр Тимчик. З номінальних центрбеків у "Динамо" залишилися тільки юні Олександр Сирота та Ілля Забарний.

Також "Динамо" має крайніх оборонців Олександра Караваєва, Віталія Миколенка та Томаша Кендзьору. Останні двоє у матчі з "Десною" грали в центрі оборони.

В АЗ відомо тільки про травми Джеремі Хелмера та Пантеліса Хацідіакоса. Якщо Хелмера не можна назвати основним гравцем АЗ, то втрата захисника Хацідіакоса може бути відчутною для нідерландців.

Крім того, місцева преса повідомляла про проблеми зі здоров'ям у двох основних вінгерів – Калвіна Стенгса та Усамми Ідріссі. Але обидва вони включені до складу АЗ, який прибув до Києва.

Шведський новачок команди Єспер Карлссон приєднається до АЗ лише 28 вересня й проти "Динамо" точно не зіграє.