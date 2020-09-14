15 сентября киевское "Динамо" померится силами с нидерландским "АЗ Алкмааром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Динамо – АЗ Алкмаар: прогноз

"Динамо" уже добавило в свой актив кубок в новом сезоне. Киевляне в борьбе за Суперкубок Украины одолели чемпиона сезона 2019/20 "Шахтер" (3:1), пишет 24 канал. Что касается внутреннего чемпионата, то здесь дела у киевского клуба тоже складываются хорошо. В стартовом туре они уверенно разгромили "Олимпик" 4:1, а уже во втором туре сыграли в "сухую" ничью с черниговской "Десной" (0:0).

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Нидерландский "АЗ Алкмаар" уже начал свой путь в новом сезоне Лиги чемпионов. Во втором квалификационном раунде нидерландцы одолели "Викторию". Они в нервном матче сравняли счет аж на пятой добавленной арбитром минуте. А затем героически отметились еще двумя голами уже в добавленных двух 15-минутках, установив победный счет 3:1.

Что касается противостояний этих двух команд в еврокубках, то "Динамо" и АЗ дважды пересекались в групповом раунде Лиги Европы еще в 2010 году.

Тогда киевляне дважды подряд победили нидерландский клуб. Сначала дома они уверенно записали в свой актив победу – 2:0, а уже впоследствии добавили сюда и успех на выезде – 2:1.

Статистика в Лиге чемпионов

"Динамо" победило лишь однажды в семи последних встречах Лиги чемпионов. Всего в их активе 3 ничьи и такое же количество поражений.

"АЗ Алкмаар" же только третий раз в истории участвует в сильнейшем клубном турнире. До этого они играли в Лиге чемпионов еще в далеких 1981/82 и 2009/10 годах.

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо"– "АЗ Алкмаар" состоится 15 сентября в 20:00

Динамо – АЗ Алкмаар: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Patimatch отдают небольшое предпочтение именно киевлянам. Победу "Динамо" они оценили в 2,18, а вот победу нидерландской команды в 3,30. На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 3,45.

Первый гол во встрече болельщики скорее всего увидят от киевского клуба – 1,67, а вот результативный удар в исполнении гостей – 2,12.

Идентичные коэффициенты стоят на последний гол в поединке.

Специалисты считают, что обеим командам не удастся забить в первой 45-минутке – 1,15. Такого же мнения они придерживаются относительно второго тайма – 1.29.

Победа команды Луческу в один гол – 3,80. А успех нидерландского "АЗ Алкмаар" в один гол оценен коэффициентом 4,70.

Поэтому эксперты склоняются к тому, что победитель встречи победит более чем в один мяч.

На то, что "Динамо" победит и тотал больше 2,5 – 3,60, а на такой же показатель, но относительно АЗ – 5,50.



"Динамо" – АЗ сравнительная инфографика / 24 канал