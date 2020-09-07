Киевское "Динамо" 15-го сентября стартует в квалификации Лиги чемпионов матчем против голландского "АЗ Алкмаара". УЕФА официально назначил арбитров на игру 3-го квалификационного раунда.

Как сообщает сайт УЕФА, "Динамо" и "АЗ Алкмаар" обслужит израильская бригада арбитров. Главный судья матча – Орель Гринфельд.

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Ассистенты главного арбитра: Рой Хассан и Идан Яркон. Четвертый рефери: Гал Лейбовиц (Израиль).

Гринфельд и украинские команды

Ранее Гринфельд обслуживал только два поединка с участием украинских команд. В обоих матчах украинцы терпели поражения.

В частности, израильтянин работал в квалификации Лиги Европы 2016/17 "Ворскла" – "Локомотив" (2:3) и в поединке группового этапа Лиги Европы 2016/17 "Манчестер Юнайтед" – "Заря" (1:0).

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"Динамо" – АЗ: главное о матче

Матч "Динамо" против АЗ пройдет во вторник, 15 сентября. Игра пройдет на столичном НСК "Олимпийский". Начало матча в 20: 00 по киевскому времени.

На трибуны стадиона зрители допущены не будут.

"Динамо" и АЗ встретятся в третий раз в своей истории. Предыдущая встреча команд состоялась на групповом этапе Лиги Европы сезона 2010/2011.

Тогда матч в Нидерландах завершился победой киевлян со счетом 2:1. Игра в Киеве также была в пользу "Динамо" – 2:0.