Сразу после назначения Мирчи Луческу главным тренером "Динамо", в сферу интересов столичного клуба попали четыре игрока из чемпионата Бразилии.

Это 19-летний полузащитник Габриэль Менино из "Палмейраса", 22-летний хавбек "Гремио" Жан Пьер, 20 летний вингер "Атлетико Минейро" Маркиньос и 20-летний нападающий "Сан Паулу" Елинью. Об этом сообщает "Динамомания".

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По информации источника, каждый из футболистов может оказаться в Киеве уже в ближайшие дни.

Будут ли в "Динамо" новички?

Луческу сказал, что уже встретился со скаутами, чтобы они предоставили кандидатуры, которые у них на просмотре.

"В то же время нужно определиться по точечному попаданию. Я сейчас не могу говорить об именах, потому что мне нужно время, чтобы ознакомиться с ними. Чтобы дать каждому игроку показать себя", – заявил Луческу.

Кадровая ситуация " Динамо"

Ранее о кадровых изменениях в "Динамо" заявлял президент клуба Игорь Суркис. Он рассказал, что "Динамо" должны покинуть некоторые футболисты. Луческу уже вернул из аренды в "Днепре-1" Владислава Супрягу и Сергея Булецу. Также из "Зари" прибыл Богдан Леднев.

Накануне появилась информация, что на просмотре в "Динамо" защитник Марио Младеновски из Северной Македонии.

Кроме того, "Динамо" приписывают интерес к российскому полузащитнику Антону Зиньковскому.