"Динамо" интересуется сразу четырьмя бразильцами
Сразу после назначения Мирчи Луческу главным тренером "Динамо", в сферу интересов столичного клуба попали четыре игрока из чемпионата Бразилии.
Это 19-летний полузащитник Габриэль Менино из "Палмейраса", 22-летний хавбек "Гремио" Жан Пьер, 20 летний вингер "Атлетико Минейро" Маркиньос и 20-летний нападающий "Сан Паулу" Елинью. Об этом сообщает "Динамомания".
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По информации источника, каждый из футболистов может оказаться в Киеве уже в ближайшие дни.
Будут ли в "Динамо" новички?
Луческу сказал, что уже встретился со скаутами, чтобы они предоставили кандидатуры, которые у них на просмотре.
"В то же время нужно определиться по точечному попаданию. Я сейчас не могу говорить об именах, потому что мне нужно время, чтобы ознакомиться с ними. Чтобы дать каждому игроку показать себя", – заявил Луческу.
Кадровая ситуация " Динамо"
Ранее о кадровых изменениях в "Динамо" заявлял президент клуба Игорь Суркис. Он рассказал, что "Динамо" должны покинуть некоторые футболисты. Луческу уже вернул из аренды в "Днепре-1" Владислава Супрягу и Сергея Булецу. Также из "Зари" прибыл Богдан Леднев.
Накануне появилась информация, что на просмотре в "Динамо" защитник Марио Младеновски из Северной Македонии.
Кроме того, "Динамо" приписывают интерес к российскому полузащитнику Антону Зиньковскому.