Одразу після призначення Мірчі Луческу головним тренером "Динамо", у сферу інтересів столичного клубу потрапили чотири гравці з чемпіонату Бразилії.

Це 19-річний півзахисник Габріель Меніно з "Палмейраса", 22-річний хавбек "Греміо" Жан П'єр, 20 річний вінгер "Атлетіко Мінейро" Маркіньос і 20-річний нападник "Сан Паулу" Елінью. Про це повідомляє "Динамоманія".

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За інформацією джерела, кожен з футболістів може виявитися в Києві вже в найближчі дні.

Чи будуть у "Динамо" новачки?

Луческу сказав, що вже зустрівся зі скаутами, щоб вони надали кандидатури, які в них на перегляді.

"Водночас потрібно визначитися по точковому попаданню. Я зараз не можу говорити про імена, тому що мені потрібен час, щоб ознайомитися з ними. Щоб дати кожному гравцеві показати себе", – заявив Луческу.

Кадрова ситуація "Динамо"

Раніше про кадрові зміни в "Динамо" заявляв президент клубу Ігор Суркіс. Він розповів, що "Динамо" повинні покинути деякі футболісти. Луческу вже повернув з оренди в "Дніпрі-1" Владислава Супрягу та Сергія Булецу. Також із "Зорі" прибув Богдан Лєднєв.

Напередодні з'явилася інформація, що на перегляді в "Динамо" захисник Маріо Младеновскі з Північної Македонії.

Окрім того, "Динамо" приписують інтерес до російського півзахисника Антона Зіньковського.