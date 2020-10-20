Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" получили соперников на групповом этапе Лиги чемпионов. И начинают выступление в главном клубном турнире европы. Букмекеры оценили шансы украинских клубов выйти из групп. А также победить в Лиге чемпионов.

"Динамо" и "Шахтер" попали в так называемые группы смерти. В соперники украинским клубам выпали топовые команды Италии и Испании. "Шахтер" в группе B поборется с испанским "Реалом", итальянским "Интером" и немецкой "Боруссией" (Менхенгладбах). "Динамо" в группе G выступит вместе с испанской "Барселоной", итальянским "Ювентусом" и венгерским "Ференцварошем".

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Шансы "Шахтера" в Лиге чемпионов выйти из группы

"Шахтер" при жеребьевке был во второй корзине. Поэтому мог рассчитывать на более слабых соперников в группе. Но не сложилось. И уже после того, как команда получила список команд, против которых предстоит сыграть, шансы "горняков" пройти дальше в турнире значительно ухудшились.

Для примера, по мнению букмекеров у "Шахтера" наименьшие шансы выйти из группы – коэффициент 4,50 на такой результат. На то, что донецкая команда не выйдет из группы – 1,18. Для примера, шанс той же "Боруссии" выйти в 1/8 финала – 4,00.

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На то, что "Шахтер" станет победителем группы – коэффициент 15,00. На то, что победителем группы станет "Реал" – 1,60, а шанс "Интера" выйти из группы с первого места – 3,25.

Выйдет ли "Динамо" из группы Лиги чемпионов

"Динамо" при жеребьевке попало в третью корзину, поэтому особых надежд у киевлян не было. Попав в группу, где явными фаворитами являются "Барселона" и "Ювентус", эксперты отводят "Динамо" роль статистов. На то, что "Динамо" выйдет из группы – коэффициент 8,00. Что этого не произойдет – 1,05. Еще менее вероятным является то, что "Динамо" займет первое место по итогам группового турнира – коэффициент 30,00.

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Хуже шансы чем у "Динамо" – только у "Ференцвароша" – 12,00 на выход из группы и 50,00 на то, что клуб Сергея Реброва станет победителем квартета.

На их соперников в группе G довольно малые коэффициенты – шанс "Барселоны" выйти из группы оценен в 1,02 (1,85 – на выход с первого места). У "Ювентуса" – коэффициенты 1,03 и 1,95 соответственно.

Шансы на победу в Лиге чемпионов: фавориты и аутсайдеры

Не удивительно, что "Динамо" среди аутсайдеров у букмекеров относительно победителя Лиги чемпионов. На победу "Динамо" в турнире стоит коэффициент 321,00. Кроме "Динамо", такой же коэффициент получили еще десять команд – "Истанбул", "Брюгге", "Ренн", "Локомотив" (Москва), "Ференцварош", "Олимпиакос", "Краснодар", "РБ Зальцбург" и "Митьюлланд".

У "Шахтера" шансы немного выше, но тоже довольно мизерные – коэффициент 201,00 на их победу в турнире.

Что касается главных фаворитов, то двое из них в группе "Динамо" – "Барселона" (коэффициент 11,00 на их победу) и "Ювентус" (коэффициент 13,00). У соперника "Шахтера", мадридского "Реала", тоже довольно большие шансы на победу в Лиге чемпионов – 13,00.

Что касается других фаворитов, то лучшие шансы у действующего победителя – немецкой "Баварии" – коэффициент 4,50. Далее следуют две английские команды – "Манчестер Сити" (коэффициент 5,00) и "Ливерпуль" (6,50). Шансы финалиста прошлого сезона французского ПСЖ таки одержать победу – 11,00.