Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" отримали суперників на груповому етапі Ліги чемпіонів. І розпочинають виступ в головному клубному турнірі європи. Букмекери оцінили шанси українських клубів вийти з груп. А також перемогти у Лізі чемпіонів.

"Динамо" та "Шахтар" потрапили у так звані групи смерті. В суперники українським клубам випали топові команди Італії та Іспанії. "Шахтар" у групі B позмагається з іспанський "Реалом", італійським "Інтером" та німецькою "Боруссією" (Менхенгладбах). "Динамо" у групі G виступить разом з іспанською "Барселоною", італійським "Ювентусом" та угорським "Ференцварошем".

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Шанси "Шахтаря" в Лізі чемпіонів вийти з групи

"Шахтар" при жеребкуванні був у другому кошику. Відтак міг розраховувати на слабших суперників у групі. Але не склалося. І вже після того, як команда отримала список команд, проти яких доведеться зіграти, то шанси "гірників" пройти дальше у турнірі значно погіршилися.

Для прикладу, на думку букмекерів у "Шахтаря" найменші шанси вийти з групи – коефіцієнт 4,50 на такий результат. На те, що донецька команда не вийде з групи – 1,18. Для прикладу, шанс тієї ж "Боруссії" вийти в 1/8 фіналу – 4,00.

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На те, що "Шахтар" стане переможцем групи – коефіцієнт 15,00. На те, що переможцем групи стане "Реал" – 1,60, а шанс "Інтера" вийти з групи з першого місця – 3,25.

Чи вийде "Динамо" з групи Ліги чемпіонів

"Динамо" при жеребкуванні потрапило в третій кошик, тому особливих сподівань в киян не було. Потрапивши в групу, де явними фаворитами є "Барселона" та "Ювентус", експерти відводять "Динамо" роль статистів. На те, що "Динамо" вийде з групи – коефіцієнт 8,00. Що цього не станеться – 1,05. Ще менш ймовірним є те, що "Динамо" посяде перше місце за підсумками групового турніру – коефіцієнт 30,00.

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Гірші шанси за "Динамо" – лише в "Ференцвароша" – 12,00 на вихід з групи та 50,00 на те, що клуб Сергія Реброва стане переможцем квартету.

На їх суперників у групі G доволі малі коефіцієнти – шанс "Барселони" вийти з групи оцінено в 1,02 (1,85 – на вихід з першого місця). В "Ювентуса – коефіцієнти 1,03 та 1,95 відповідно.

Шанси на перемогу в Лізі чемпіонів: фаворити та аутсайдери

Тож не дивно, що "Динамо" серед аутсайдерів в букмекерів щодо переможця Ліги чемпіонів. На перемогу "Динамо" в турнірі стоїть коефіцієнт 321,00. Окрім "Динамо", такий же коефіцієнт отримали ще десять команд – "Істанбул", "Брюгге", "Ренн", "Локомотив" (Москва), "Ференцварош", "Олімпіакос", "Краснодар", "РБ Зальцбург" та "Мідтьюлланн".

У "Шахтаря" шанси трохи виші, але теж доволі мізерні – коефіцієнт 201,00 на їх перемогу у турнірі.

Щодо головних фаворитів, то двоє з них у групі "Динамо" – "Барселона" (коефіцієнт 11,00 на їх перемогу) та "Ювентус (коефіцієнт 13,00). У суперника "Шахтаря", мадридського "Реалу", теж доволі великі шанси на перемогу в Лізі чемпіонів – 13,00.

Щодо інших фаворитів, то найкращі шанси у чинного переможця – німецької "Баварії" – коефіцієнт 4,50. Далі йдуть дві англійські команди – "Манчестер Сіті" (коефіцієнт 5,00) та "Ліверпуль" (6,50). Шанси фіналіста минулого сезону французького ПСЖ таки здобути перемогу – 11,00.