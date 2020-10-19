Динамо – Ювентус: анонс на матч Лиги чемпионов
Во вторник, 20 октября, киевское "Динамо" сыграет первый матч группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса" в Киеве. О самом главном перед матчем – читайте на Спорт24.
Динамо – Ювентус: главное
Что: групповой этап Лиги чемпионов;
Где: Киев, НСК " Олимпийский";
Когда: 20 октября, в 19: 55;
Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния);
Где смотреть: телеканал "Футбол 1".
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Возвращение "Динамо" в Лигу чемпионов
"Динамо" наконец вернулось в Лигу Чемпионов полноценно. В квалификации столичный клуб играл регулярно, каждое лето – и все время вылетал от первого же оппонента. Для того, чтобы переломить тенденцию, Суркис решился на такой резонансный шаг, как приглашение Мирчи Луческу. Конечно же, румын столкнулся сначала с болельщиками "бело-синих" – а как здесь могли принять тренера, что сделал великим врага, донецкий "Шахтер"?
Но Луческу выбрал самый верный путь для того, чтобы менять это отношение: он дает результат. Если победа в Суперкубке, пусть и над "горняками", воспринимали спокойно – такое и Хацкевичу удавалось, – то в Лиге чемпионов впервые за последние годы получилось добраться до основного раунда.
На пути в главный турнир лучших команд Европы киевляне прошли "АЗ Алкмаар" (2:0) и "Гент" (5:1 по сумме двух матчей).
Как дела у "Ювентуса"?
"Ювентус" в представлении не нуждается, один из сильнейших клубов мира, выигравший, на секундочку 9 последних чемпионатов подряд. Рекорд, между прочим, итальянского футбола, который лет 100 никто не превзойдет.
А вот старт нынешнего первенства у "Юве" не задался, после 4-х туров в активе всего одна победа и 3 матча сыграны вничью. Правда в соперниках были уже и "Наполи", и "Рома". Плюс помимо травм еще коронавирус вмешался и сейчас с полдесятка основных исполнителей команды не играют.
Статистика
- "Динамо" выиграло 6 из 7 последних матчей;
- "Ювентус" выиграл 3 из 4 последних очных матчей;
- "Юве" не выигрывал на протяжении шести выездных матчей подряд;
- Последний личный поединок завершился победой "Ювентуса" (2:1).
Прогноз букмекеров
Аналитики Marathonbet считают, что чемпиона Италии ждет тяжелая игра, но именно гости будут фаворитами.
На победу "Динамо" коэффициент составляет 4,3, на ничейный результат – 3,55, а на выездную победу "Ювентуса" – 1,91.
На то, что киевляне не проигрывают, можно поставить с коэффициентом 1,95, а на ничью или победу итальянцев – 1,25.