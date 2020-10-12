Киевское "Динамо" пытается подстроить календарь в УПЛ под свои матчи в Лиге чемпионов. На этот раз они договорились о переносе матча против "Днепр-1" в Киев.

Матч между "Днепр-1" и "Динамо" был запланирован на субботу, 31 октября. Игра должна была состояться в Днепре. После этого "Динамо" ожидает выезд в Испанию на матч против "Барселоны". Они должны между собой сыграть в среду, 3 ноября. Этот матч состоится без зрителей.

Стоит внимания: Сколько получит "Динамо" и "Шахтер" за победы в Лиге чемпионов: суммы

Чтобы иметь больше времени на подготовку к матчу Лиги чемпионов, а не тратить его на дорогу в Днепр и обратно, в "Динамо" обратились с ходатайством к УПЛ относительно изменения места проведения матча с днепрянами. Однако здесь стоит отметить, что "Динамо" это обращение согласовало с "Днепр-1". В УПЛ удовлетворили такую просьбу.

Таким образом матч 8-го тура УПЛ "Днепр-1" – "Динамо" состоится в Киеве. Зато матч 21 тура "Динамо" – "Днепр-1" состоится в Днепре на стадионе "Днепр-Арена".

Добавим, что "Динамо" не впервые обращается к клубам и УПЛ относительно изменения места проведения матчей перед их играми в еврокубках. Матч 4 – го тура "Минай" - "Динамо", который состоялся 26 августа, перенесли из Ужгорода в Киев после обращения киевлян. 29 августа они сыграли ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Гента".

"Динамо" хотело перенести в Киев и матч 6 тура против "Руха", который запланирован на 17 октября. Ведь уже 20 сентября "Динамо" сыграет первый матч группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса". Однако львовский клуб отказал "Динамо", поэтому матч состоится во Львове.

К теме: "Динамо" начало продажу билетов на матч Лиги чемпионов против "Ювентуса": цена и где купить