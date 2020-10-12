Київське "Динамо" намагається підлаштувати календар в УПЛ під свої матчі в Лізі чемпіонів. Цього разу вони домовилися про перенесення матчу проти "Дніпро-1" до Києва.

Матч між "Дніпро-1" та "Динамо" був запланований на суботу, 31 жовтня. Гра мала відбутися в Дніпрі. Після цього на "Динамо" очікує виїзд до Іспанії на матч проти "Барселони". Вони мають між собою зіграти в середу, 3 листопада. Цей матч відбудеться без глядачів.

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Щоб мати більше часу на підготовку до матчу Ліги чемпіонів, а не витрачати його на дорогу до Дніпра і назад, в "Динамо" звернулися з клопотанням до УПЛ щодо зміни місця проведення матчу з дніпрянами. Однак тут варто відзначити, що "Динамо" це звернення погодило з "Дніпро-1". В УПЛ задовольнили таке прохання.

Таким чином матч 8-го туру УПЛ "Дніпро-1" – "Динамо" відбудеться в Києві. Натомість матч 21 туру "Динамо" – "Дніпро-1" відбудеться у Дніпрі на стадіоні "Дніпро-Арена".

Додамо, що "Динамо" не вперше звертається до клубів та УПЛ щодо зміни місця проведення матчів перед їх іграми в єврокубках. Матч 4-го туру "Минай" – "Динамо", який відбувся 26 серпня, перенесли з Ужгорода до Києва після звернення киян. 29 серпня вони зіграли матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Гента".

"Динамо" хотіло перенести до Києва і матч 6 туру проти "Руху", який запланований на 17 жовтня. Адже вже 20 вересня "Динамо" зіграє перший матч групового етапу Ліги чемпіонів проти "Ювентуса". Однак львівський клуб відмовив "Динамо", тож матч відбудеться у Львові.

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