Киевское "Динамо" впервые за четыре года сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Именно матч в Киеве 20 октября станет первым в Лиге чемпионов. Соперником киевлян будет итальянский "Ювентус". А сам матч состоится в присутствии зрителей.

Продажа билетов на этот матч начнется 9 октября в 11:00. Билеты можно будет приобрести исключительно онлайн на сайте Esport.in.ua, сообщили на сайте "Динамо".

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Цена билетов

Самый дешевый билет на матч "Динамо" – "Ювентус" обойдется в 150 гривен. Это места в нижней части 11, 13, 49 и 51 секторов за воротами. В этих же секторах, но выше, билеты обойдутся уже в 250 гривен.

В центральные секторы билеты на матч "Динамо" – "Ювентус" стоят от 850 гривен.



Билеты на матч "Динамо" – "Ювентус" 20 октября / Иллюстрация ФК "Динамо"

Требования к покупателям

Несмотря на карантинные ограничения, "Динамо" установило ряд ограничений по продаже билетов:

Один человек может приобрести не более четырех билетов.

Для приобретения билетов необходимо предоставить свои персональные данные, а именно: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона и электронный адрес всех лиц, на которых покупаются билеты.

Билеты на матчи именные. Поэтому для входа на стадион при себе обязательно нужно иметь один из следующих документов, удостоверяющих личность.

Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат.

Есть и ограничения, которые связаны с карантином и обращением на самом стадионе. Поэтому в "Динамо" обращают внимание на соблюдение особых условий пребывания на стадионе: