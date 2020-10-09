"Динамо" начало продажу билетов на матч Лиги чемпионов против "Ювентуса": цена и где купить
Киевское "Динамо" впервые за четыре года сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Именно матч в Киеве 20 октября станет первым в Лиге чемпионов. Соперником киевлян будет итальянский "Ювентус". А сам матч состоится в присутствии зрителей.
Продажа билетов на этот матч начнется 9 октября в 11:00. Билеты можно будет приобрести исключительно онлайн на сайте Esport.in.ua, сообщили на сайте "Динамо".
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Цена билетов
Самый дешевый билет на матч "Динамо" – "Ювентус" обойдется в 150 гривен. Это места в нижней части 11, 13, 49 и 51 секторов за воротами. В этих же секторах, но выше, билеты обойдутся уже в 250 гривен.
В центральные секторы билеты на матч "Динамо" – "Ювентус" стоят от 850 гривен.
Билеты на матч "Динамо" – "Ювентус" 20 октября / Иллюстрация ФК "Динамо"
Требования к покупателям
Несмотря на карантинные ограничения, "Динамо" установило ряд ограничений по продаже билетов:
- Один человек может приобрести не более четырех билетов.
- Для приобретения билетов необходимо предоставить свои персональные данные, а именно: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона и электронный адрес всех лиц, на которых покупаются билеты.
- Билеты на матчи именные. Поэтому для входа на стадион при себе обязательно нужно иметь один из следующих документов, удостоверяющих личность.
- Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат.
Есть и ограничения, которые связаны с карантином и обращением на самом стадионе. Поэтому в "Динамо" обращают внимание на соблюдение особых условий пребывания на стадионе:
- следует носить маску, прикрывающую нос и рот
- соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м;
- пользоваться дезинфекторами и защитными перчатками;
- не занимать места другого, чем то, что указанное в билете;
- воздержаться от рукопожатий.