В ответном матче подопечные Александра Шовковского не сумели обыграть вице-чемпиона Австрии. Поединок в Зальцбурге завершился вничью 1:1, пишет 24 Канал.

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В каком из еврокубков сыграет Динамо

По итогу двух матчей динамовцы уступили Зальцбургу со счетом 1:3. Таким образом, представитель Австрии продолжит выступления в Лиге чемпионов, а Динамо попробует свои силы в Лиге Европы.

Напомним, что на этапе лиги будут играть 36 команд. Все участники будут находиться в одной группе, где сыграют восемь матчей с разными соперниками.

Жеребьевка основного раунда Лиги Европы состоится 30 августа в швейцарском Ньоне. В этот день "бело-синие" узнают своих соперников.

Первый тур обновленного турнира запланирован на 25-26 сентября. Отметим, что последние два тура состоятся в январе 2025 года.

Восемь лучших команд автоматически попадают в 1/8 финала. Команды, занявшие с 9 по 24 место будут играть стыковые матчи. А неудачники, которые завершат этап лиги ниже 24 ступеньки, вылетают из еврокубков.