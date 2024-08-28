У матчі-відповіді підопічні Олександра Шовковського не зуміли обіграти віцечемпіона Австрії. Поєдинок у Зальцбурзі завершився внічию 1:1, пише 24 Канал.
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В якому з єврокубків зіграє Динамо
За підсумком двох матчів динамівці поступилися Зальцбургу з рахунком 1:3. Таким чином, представник Австрії продовжить виступи в Лізі чемпіонів, а Динамо спробує свої сили в Лізі Європи.
Нагадаємо, що на етапі ліги гратимуть 36 команд. Усі учасники будуть перебувати в одній групі, де зіграють вісім матчів з різними суперниками.
Жеребкування основного раунду Ліги Європи відбудеться 30 серпня у швейцарському Ньоні. У цей день "біло-сині" дізнаються своїх суперників.
Перший тур оновленого турніру запланований на 25-26 вересня. Зазначимо, що останні два тури відбудуться у січні 2025 року.
Вісім найкращих команд автоматично потрапляють до 1/8 фіналу. Команди, які посіли з 9 по 24 місце гратимуть стикові матчі. А невдахи, які завершать етап ліги нижче 24 сходинки, вилітають з єврокубків.