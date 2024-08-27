Зальцбург – Динамо 1:1

Голы: Дагим, 12 – Ванат, 29

В номинально домашнем поединке динамовцы уступили Зальцбургу со счетом 0:2. Во втором матче "бело-синим" нужно было ликвидировать гандикап в два мяча, пишет 24 Канал.

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Гол Ваната подарил надежду киевлянам

В дебюте первого тайма подопечные Шовковского создали несколько опасных моментов вблизи ворот хозяев. Однако ударам Ярмоленко, Дубинчака и Пихаленка не хватало точности.

Не забиваешь ты, забивают тебе – это футбольное правило еще никто не отменял. На 12-й минуте вингер "Ред Булл" Адам Дангим с легкостью прошел защиту Динамо и пробил впритирку со стойкой.

Видео гола Дангима

Футболисты вице-чемпиона Австрии могли увеличить преимущество, но не воспользовались своими шансами.

Зато динамовцы провели великолепную контратаку, которую начал Михавко. На 29-й минуте Ванат получил пас от центрального защитника и точно отправил мяч в сетку ворот соперника.

Видео гола Ваната

Концовка первого тайма была за игроками Динамо. Однако на перерыв команды ушли при счете 1:1.

Вторая половина встречи началась под диктовку киевлян. "Бело-синие" лучше держали мяч и чаще угрожали воротам соперника.

Однако во второй раз пробить голкипера "Красных быков" не удавалось. В итоге матч завершился вничью 1:1, который устроил хозяев поля.

Динамо покидает Лигу чемпионов и продолжит выступления в Лиге Европы. Своих соперников динамовцы узнают 30 августа.