В субботу, 17 августа, в рамках 3-го тура УПЛ встретились Карпаты и Динамо. Количество болельщиков, посетивших стадион "Украина" превысило 6 тысяч, что стало рекордным числом с момента начала полномасштабной войны.

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Наказание для "львов"

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение, что следующий домашний матч Карпат против Ворсклы должен проводиться без зрителей на трибунах. Такой вердикт УАФ вынес из-за нарушения норм по количеству зрителей на стадионе "Украина" в предыдущем домашнем матче с "Динамо".

Также УАФ наложила штраф на львовский клуб.

Справка. Домашний матч Карпат против житомирского Полесья, что состоится 28 сентября, пройдет уже со зрителями на трибунах.

Отметим, что противостояние Карпаты – Ворскла состоится 31 августа в 13:00.