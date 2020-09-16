Статистический портал InStat подвел итоги матча Лиги чемпионов с участием киевского "Динамо" и голландского клуба АЗ.

Лучшим игроком матча "Динамо" – АЗ по версии InStat стал полузащитник киевлян Николай Шапаренко, информирует "Команда №1".

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В поединке с голландцами хавбек молодежной сборной Украины забил свой второй гол в еврокубках. Рейтинг эффективности его игры составил 349 баллов.

90 минут Шапаренко выполнил 71 ТТД с нехваткой 17%, выиграл 12 единоборств из 18-ти, семь раз вступил в отбор, сделал шесть перехватов и четыре подбора. Также в его активе четыре удачные обводки, один удар по воротам и одна острая передача.

В тройку лучших футболистов "Динамо" по InStat Index также вошли Томаш Кендзера (316 баллов) и Сергей Сидорчук (311 баллов). Из игроков, вышедших в стартовом составе "Динамо", оценка ниже всех по индексу InStat у Владислава Супряги – 250 баллов.

"Динамо" – АЗ: главное