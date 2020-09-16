"Динамо" – АЗ: определился лучший игрок матча по данным Instat
Статистический портал InStat подвел итоги матча Лиги чемпионов с участием киевского "Динамо" и голландского клуба АЗ.
Лучшим игроком матча "Динамо" – АЗ по версии InStat стал полузащитник киевлян Николай Шапаренко, информирует "Команда №1".
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В поединке с голландцами хавбек молодежной сборной Украины забил свой второй гол в еврокубках. Рейтинг эффективности его игры составил 349 баллов.
90 минут Шапаренко выполнил 71 ТТД с нехваткой 17%, выиграл 12 единоборств из 18-ти, семь раз вступил в отбор, сделал шесть перехватов и четыре подбора. Также в его активе четыре удачные обводки, один удар по воротам и одна острая передача.
В тройку лучших футболистов "Динамо" по InStat Index также вошли Томаш Кендзера (316 баллов) и Сергей Сидорчук (311 баллов). Из игроков, вышедших в стартовом составе "Динамо", оценка ниже всех по индексу InStat у Владислава Супряги – 250 баллов.
"Динамо" – АЗ: главное
- "Динамо" победило нидерландское "АЗ Алкмаар" в Киеве 2:0. Первый тайм выдался довольно "сухим" на моменты, а тем более на голы. Иже в дебюте второго тайма Жерсон Родригес вывел вперед "Динамо". Обрезка от АЗ, Буяльский вошел в штрафную, выкатил на свободного Жерсона, а тот разобрался с вратарем.
- В конце матча "Динамо" забило второй гол и поставило точку в матче. Выбежали в контратаку киевляне, Кендзера подал с правого фланга, вратарь ошибся на выходе, а Николай Шапаренко замкнул головой в пустые ворота. 2:0.
- После матча киевляне ожидали, кто же победит во встрече "Гент" – "Рапид" и станет их следующим соперником в еврокубках. Сильнее оказался таки бельгийский клуб.