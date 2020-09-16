Статистичний портал InStat підбив підсумки матчу Ліги чемпіонів за участі київського "Динамо" та нідерландського клубу АЗ.

Найкращим гравцем поєдинку "Динамо" – АЗ за версією InStat став півзахисник киян Микола Шапаренко, інформує "Команда №1".

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У поєдинку з голландцями хавбек молодіжної збірної України забив свій другий гол в єврокубках. Рейтинг ефективності його гри склав 349 балів.

За 90 хвилин Шапаренко виконав 71 ТТД з браком 17%, виграв 12 єдиноборств з 18-ти, сім разів вступив у відбір, зробив шість перехоплень і чотири підбирання. Також в його активі чотири вдалі обведення, один удар по воротах і одна гостра передача.

У трійку найкращих футболістів "Динамо" по InStat Index також увійшли Томаш Кендзьора (316 балів) і Сергій Сидорчук (311 балів). Із гравців, які вийшли у стартовому складі "Динамо", оцінка нижче всіх за індексом InStat у Владислава Супряги – 250 балів.

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