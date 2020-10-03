Полтавская "Ворскла" продолжила беспроигрышную серию в сезоне-2020/2021. Полтавчане 3 октября поделили очки с "Днепром-1" в рамках 5 тура чемпионата Украины. Команды доигрывали матч не в полных составах.

Днепр-1 – Ворскла 2:2

Голы: Назаренко, 14, Булеца, 90+5 – Кулич, 42, Кане, 66

Удаление: Цуриков, 74 – Скляр, 81, Кане, 90+4

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Ход игры

Первый острый удар в матче нанесли гости, пишет 24 канал. Пердута получил вертикальную передачу и догнал мяч перед по лицевой линии. Обыграв соперника, Игорь прострелил в штрафную на свободного Кулача. Владислав сразу нанес удар, но попал в руки голкипера днепрян.

И все же в дебюте игры отметились хозяева. Цуриков быстро ввел мяч в игру из-за боковой линии. Когут сразу загрузил мяч в штрафную, где до него не дотянулся Довбик. Однако на дальней штанге уже был Назаренко, и переправил мяч в сетку.

Очень быстро днепряне смогли удвоить преимущество: Резник неосторожно сыграл в штрафной и Довбик едва не отобрал мяч во вратарской площадке. К счастью для полтавчан, Резник успел исправить ошибку.

На 19-й минуте у хозяев возник еще один момент: Цуриков классным ударом в касание замкнул навес в штрафную. И Резник в очередной раз выручил партнеров.

В конце тайма "Днепр-1" потерял еще один шанс увеличить преимущество. Довбик получил прекрасную передачу от Цурикова на левом фланге и оставил позади ряд игроков "Ворсклы". Он вошел в штрафную и пытался выкатить на свободного партнера, но передачу нападающего прервал Алиун и спас "Ворсклу".

"Ворскла" сразу ответила результативно. Защитники "Днепра-1" позволили Пердуте из пределов штрафной выполнить навес на Кулача. Владислав пробил сильно, а самое главное – точно и сравнял счет.

В начале второго тайма на футбольном поле ужесточилась борьба, в результате чего уменьшилось количество острых моментов. Впрочем, преимуществом владели днепряне.

На 65-й минуте хозяева перехватили мяч в центре поля и развили быструю атаку. Довбик решился на удар из-за пределов штрафной, но мяч в нижнем углу ворот поймал Резник.

Полтавчане на остроту возле своих ворот снова ответили голом. Кане вошел в штрафную, ведь почти все защитники "Днепра-1" расступились перед ним. Кане воспользовался этим и переиграл Сарнавского – 2:1.

На 74-й минуте Цуриков оставил "Днепр-1" в меньшинстве. Андрей "заработал" две желтые карточки буквально за несколько секунд и был удален. Но уже через 7 минут команды были в равных составах: на удаление наиграл игрок "Ворсклы" Скляр.

Уже в компенсированное время на удаление наиграл Кане и оставил "Ворсклу" в меньшинстве. Днепряне сразу воспользовались большинством. Булеца протянул мяч и нанес точный удар из-за пределов штрафной – 2:2 волевая ничья.

Днепр-1 – Ворскла видеообзор

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