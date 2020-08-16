Черниговская "Десна" планирует серьезно усилиться перед участие в еврокубках. Клуб рассматривает возможность трансфера бывшего защитника "Карпат" Марвина Мартинса.

О возможном трансфере люксембуржца сообщает "ТаТоТаке". "Десна" значительно приблизилась к подписанию контракта с Мартинсом.

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Возможен трансфер

25-летний люксембуржец покинул клуб несколько месяцев назад и теперь является свободным агентом. Поэтому может достаться черниговцам абсолютно бесплатно.

Команду из Чернигова покинул Денис Фаворов, поэтому клуб находится в поиске правого защитника.

Мартинс перешел в "Карпаты" в июле 2019 года, став первым люксембургским футболистом в истории украинского футбола. Сыграл в УПЛ 22 матча и даже сумел однажды огорчить голкипера.

Подчеркнем, что в "Десне" есть правый защитник Ефим Конопля, чемпион мира U-20 в составе сборной Украины, но главный наставник Александр Рябоконь хочет еще усилить эту позицию.

Добавим, что "Десна" заняла четвертое место в УПЛ, которая позволила выйти в квалификацию Лиги Европы. Для "Десны" это первый выход в еврокубки в истории команды из Чернигова.