Чернігівська "Десна" планує серйозно підсилитись перед участь у єврокубках. Клуб розглядає можливість трансферу колишнього захисника "Карпат" Марвіна Мартінса.

Про можливий трансфер люксембуржця повідомляє "ТаТоТаке". "Десна" значно наблизилась до підписання контракту з Мартінсом.

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Можливий трансфер

25-річний люксембуржець покинув клуб кілька місяців тому і тепер є вільним агентом. Тому може дістатись чернігівцям абсолютно безкоштовно.

Команду з Чернігова покинув Денис Фаворов, тому клуб знаходиться в пошуку правого захисника.

Мартінс перейшов у "Карпати" у липні 2019 року, ставши першим люксембурзьким футболістом в історії українського футболу. Зіграв в УПЛ 22 матчі і навіть зумів одного разу засмутити голкіпера.

Підкреслимо, що в "Десні" є правий захисник Юхим Конопля, чемпіон світу U-20 у складі збірної України, але головний наставник Олександр Рябоконь хоче ще посилити цю позицію.

Додамо, що "Десна" посіла четверте місце в УПЛ, яка дала змогу вийти у кваліфікацію Ліги Європи. Для "Десни" це перший вихід у єврокубки в історії команди з Чернігова.