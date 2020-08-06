Черниговская "Десна" перед стартом в еврокубках усилила свою атакующую линию – команда арендовала у донецкого "Шахтера" Михаила Мудрыка.

Информацию об аренде Михаила Мудрыка официально подтвердила "Десна".

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В новой команде Мудрык будет выступать под номером "14".

"19-летний полузащитник на правах аренды перешел в черниговскую Десну. Михаил уже приступил к тренировкам и активно готовится к старту нового сезона вместе с командой", – говорится в сообщении "Десны".

Что следует знать о Михаиле Мудрыке

Этот сезон Мудрык, который может сыграть как на левом фланге полузащиты, так и в нападении, провел за молодежную команду "Шахтера". За основу в УПЛ он сыграл лишь в трех последних матчах сезона, когда "горняки" уже получили чемпионский титул. Но лишь в одном матче вышел в старте.

Мудрык является игроком юношеской сборной Украины.

Сам футболист довольно популярен в социальных сетях. Видео его футбольных трюков собирают миллионы просмотров.

"Десна" в следующем сезоне стартует в квалификации Лиги Европы. Команда по итогам сезона заняла четвертое место в УПЛ, и планирует улучшить свои результаты. В прошлом сезоне за команду выступал арендованный у "Шахтера" Юхим Конопля. Продолжит ли крайний защитник и в дальнейшем выступать за черниговскую команду – неизвестно.