Главный тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк рассказал, что бывший полузащитник "Карпат" Юрий Тлумак подписал контракт с киевским клубом. Игрок должен "зацементировать" центральную часть поля.

Об этом наставник рассказал в интервью для официального сайта киевлян.

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Трансфер на перспективу

По словам тренера, Тлумак уже стал полноценным игроком "Динамо", но пока будет помогать юниорскому составу. Костюк верит в талант и в то, что футболист сможет серьезно усилить игру киевлян.

9 августа футболист покинул расположение львовских "Карпат" и получил статус свободного агента, чем воспользовался киевский клуб. Юрий Тлумак приехал на просмотр в расположение киевлян и почти сразу понравился тренерскому штабу.

В поединке "Динамо" U-19 – "Любомир" футболист вышел в стартовом составе киевлян. Сам Юрий является воспитанником "Карпат".

Добавим, что Юрий Тлумак является сыном уже экс-тренера "Волыни" Андрея Тлумака. Молодой футболист уже успел дебютировать в УПЛ за "Львов". Но провел всего 15 минут в прошлом сезоне. Регулярно выступал за молодежные команды "Карпат" U-19 и U-21.

Юрий играет на позиции опорника, но также может сыграть на левом фланге полузащиты.