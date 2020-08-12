Черниговская "Десна" перед стартом нового сезона усилила свой состав нападающим. К черниговцам присоединился Максим Дегтярев.

В среду, 12 августа, "Десна" на своем сайте сообщила, что Дегтярев официально стал игроком черниговской команды.

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Контракт между сторонами подписан сроком на два года.

Дегтярев вернулся в "Десну"

Первую часть сезона 2019/2020 Максим проводил в Чернигове. Максим успел сыграть в составе "Десны" 15 матчей, забив 2 гола.

Весеннюю часть сезона Дегтярев провел в составе донецкого "Олимпика" (7 матчей, 2 гола).

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"Десна" сыграет в Лиге Европы

"Десна" усиливает состав, ведь в сезоне 2020/2021 команда впервые сыграет в Лиге Европы.

Черниговский клуб будет стартовать с третьего квалификационного раунда. Матч запланирован на 24 сентября.