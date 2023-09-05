"Тут не может быть двух мыслей": Чисора высловился об ударе ниже пояса от Дюбуа

Дерек Чисора считает, что существует только одно видение скандального эпизода. Боксер не верит в другой "правильный" вариант.

Дерек Чисора выразил свое видение обсуждаемого момента поединка между Усиком и Дюбуа. Британец стоит на стороне украинца.

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Все сказано откровенно

Дерек Чисора (34-13, 23 KO) решил также поделиться мнением скандального удара своего землякаудара ниже пояса в поединке между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа -2, 18 KO), в котором украинец вышел победителем. Чисора убежден, что лузер поединка ударил нашего бойца не по правилам, то есть ниже пояса. Более того, Дерек заверил, что такие эпизоды даже не должны подвергаться сомнению, поскольку ответ кроется на поверхности вопроса.

Давайте говорить честно: это был удар ниже пояса. Не может быть двух мнений на этот счет. Это удар ниже пояса, потому что правила бокса говорят, что ты должен бить в ту область, которую не прикрывают шорты. Вот и все. Ты бьешь по плоти, а не в тот участок, который закрывают шорты. Это удар ниже пояса,

– сказал Чисора.

Грязный удар Дюбуа