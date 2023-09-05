Дерек Чісора висловив своє бачення найобговорюванішого моменту поєдинку між Усиком та Дюбуа. Британець стоїть на стороні українця.

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Усе сказано відверто

Дерек Чісора (34-13, 23 KO) вирішив також поділитися думкою скандального удару свого землякаудару нижче пояса в поєдинку між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО) і британцем Даніелем Дюбуа (19-2, 18 KO), в якому українець вийшов переможцем. Чісора переконаний, що лузер поєдинку вдарив нашого бійця не за правилами, тобто нижче пояса. Ба більше, Дерек запевнив, що такі епізоди навіть не мають підлягати сумніву, осікльки відповідь криється на поверхні запитання.

Давайте говорити чесно: це був удар нижче пояса. Не може бути двох думок з цього приводу. Це удар нижче пояса, тому що правила боксу кажуть, що ти повинен бити в ту область, яку не прикривають шорти. Ось і все. Ти б'єш по плоті, а не в ту ділянку, яку закривають шорти. Це удар нижче пояса,

– сказав Чісора.

Нагадаємо. Команда Даніеля Дюбуа подала апеляцію на результат бою з Олександром Усиком, оскільки переконана, що британець діяв у межах правил.

Брудний удар Дюбуа