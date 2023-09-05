Александр Усик удачно справился с этой задачей, нокаутировав британца в девятом раунде. Однако окружение Даниэля Дюбуа не может принять поражение и требует отмены результата или хотя бы реванша.

К теме Меня обманули, лишив победы, – обиженный Дюбуа не соглашается с победой Усика

Команда Дюбуа подала апелляцию

Все из-за эпизода, который произошел в пятом раунде, тогда 25-летний боксер ударил Усика ниже пояса, из-за чего украинец оказался на настиле. Рефери дал время Александру восстановиться, а впоследствии он одержал победу.

Тот удар прокомментировали уже все, кто только мог, но есть скриншот, который говорит больше любого мнения и делает споры бессмысленными.



Тот самый запрещенный удар Даниэля Дюбуа / скриншот с трансляции

Однако промоутер Даниэля Дюбуа не сдается. Фрэнк Уоррен сообщил, что их команда подала апелляцию на исход боя с Александром Усиком. По результатам которой надеется на отмену результата или хотя бы назначение реванша.

Мы подали апелляцию. Мы завершили работу над ней, и WBA начнет апелляционный процесс в соответствии с их правилами. Им придется ее рассмотреть. Я хочу, чтобы они поступили правильно. Я думаю, что в худшем случае они объявят реванш. Я считаю, что санкционирующие органы захотят разобраться между собой. Нет причин откладывать реванш, потому что последний бой прошел по правилам WBA, все согласились. Если их правила предусматривают реванш, то я уверен, что он состоится,

– сказал Уоррен.

Напомним, что WBC да WBA уже прокомментировали эпизод пятого раунда и никаких претензий к работе рефери не высказывали, а наоборот подтвердили, что все было сделано правильно.

Достойно внимания Все хотят увидеть большое сражение: Красюк назвал следующего соперника Усика