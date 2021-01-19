Бывший чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер готовит возвращение в 2021 году. "Бронзовый бомбардировщик" все еще надеется на реванш с Тайсоном Фьюри. В то же время американец подготовил запасной вариант.

Мартин – один из вариантов Уайлдера

Деонтей Уайлдер может провести следующий бой против бывшего чемпиона мира по версии IBF Чарльза Мартина. Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон со ссылкой на Sports Illustrated.

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Сообщается, что между бойцами ведутся предварительные переговоры.

Шелли Финкель, менеджер Уайлдера, подтвердил, что Мартин – один из нескольких вариантов для возвращения американца.

Американец ищет соперника, если арбитражный суд не заставит организовать третий поединок против Тайсона Фьюри.

Уалйдер проиграл Тайсону Фьюри техническим нокаутом в феврале 2020 года и потерял титул WBC. Срок действия прописанной опции реванша якобы закончился из-за проблем с организацией боя в условиях карантина. Фьюри отказывается от реванша.

Чарльз Мартин – не самый грозный боксер тяжелого веса. В 2016 году он встретился в бою за вакантный титул IBF с украинцем Вячеславом Глазковым. Американец выиграл титул, ведь Глазков из-за травмы ноги не смог продолжить бой.

Что интересно, титул IBF до того принадлежал Фьюри, британец в ноября 2015 года отобрал пояс у Владимира Кличко. В IBF обязали Фьюри провести защиту против Глазкова, но он отказался.

Уже в следующем бою Мартин проиграл титул Энтони Джошуа.

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А как же Усик?

Недавно непобедимый украинец Александр Усик заявил, что ему было бы интересно провести бой с Уайлдером.

В то же время Уайлдер включил Усика в перечень потенциальных соперников. Деонтей заявил, что Усик предлагал ему бой.

Усик и действительно вызвал Уайлдера на бой в 2019 году. Тогда украинец пригрозил Уайлдеру, что не отдаст ему ни одного раунда.

Деонтей сразу ответил Усику: американец заявил, что украинец не несет никакой угрозы для него.