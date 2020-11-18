Американский боксер Деонтей Уайлдер включил непобедимого украинца Александра Усика в перечень потенциальных соперников. Деонтей заявил, что Усик предлагал ему бой.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер назвал пятерых потенциальных соперников. Об этом американец рассказал в интервью Last Stand Podcast with Brian Custer.

Узнайте больше Деонтей Уайлдер назвал Александра Усика следующим желанным соперником

Среди приоритетных соперников для Уайлдера – британец Диллиан Уайт и мексиканец Энди Руис. Также он включил в список финна Роберта Хелениуса из-за его роста и мощного Джозефа Паркера.

Усик вызвал Уайлдера на бой

Уайлдер утверждает, что 33-летний украинец Усик предлагал ему бой. Поэтому Деонтей советует потенциальным соперникам соглашаться на встречу с ним, если он предложит.

Есть Александр Усик, я бы с радостью подрался с ним, он вызвал меня в свое время. Есть много парней в списке. Когда мой телефон звонит, просто прими эту возможность,

– резюмировал Уайлдер.

Усик и в самом деле вызвал Уайлдера на бой в 2019 году. Тогда украинский боксер пригрозил Уайлдеру, что не отдаст ему ни одного раунда.

Деонтей сразу ответил Усику: американец заявил, что украинец не несет никакой угрозы для него.

Со словами Уайлдера не согласился Василий Ломаченко. Выдающийся украинский боксер бойцовским сленгом выразил убеждение, что Усик "сводит Уалйдера в школу".

Вниманию. Уайлдер предыдущий бой провел в феврале 2020 году. Американец проиграл Тайсону Фьюри титул WBC. Стороны пока не договорились о реванше, поэтому Уайлдер ищет альтернативного соперника.