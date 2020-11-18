С радостью: Уайлдер прокомментировал возможность боя с Усиком
Американский боксер Деонтей Уайлдер включил непобедимого украинца Александра Усика в перечень потенциальных соперников. Деонтей заявил, что Усик предлагал ему бой.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер назвал пятерых потенциальных соперников. Об этом американец рассказал в интервью Last Stand Podcast with Brian Custer.
Узнайте больше Деонтей Уайлдер назвал Александра Усика следующим желанным соперником
Среди приоритетных соперников для Уайлдера – британец Диллиан Уайт и мексиканец Энди Руис. Также он включил в список финна Роберта Хелениуса из-за его роста и мощного Джозефа Паркера.
Усик вызвал Уайлдера на бой
Уайлдер утверждает, что 33-летний украинец Усик предлагал ему бой. Поэтому Деонтей советует потенциальным соперникам соглашаться на встречу с ним, если он предложит.
Есть Александр Усик, я бы с радостью подрался с ним, он вызвал меня в свое время. Есть много парней в списке. Когда мой телефон звонит, просто прими эту возможность,
– резюмировал Уайлдер.
Усик и в самом деле вызвал Уайлдера на бой в 2019 году. Тогда украинский боксер пригрозил Уайлдеру, что не отдаст ему ни одного раунда.
Деонтей сразу ответил Усику: американец заявил, что украинец не несет никакой угрозы для него.
Со словами Уайлдера не согласился Василий Ломаченко. Выдающийся украинский боксер бойцовским сленгом выразил убеждение, что Усик "сводит Уалйдера в школу".
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