Александр Усик до сих пор не знает своего соперника. Украинец должен был бы встретиться с Энтони Джошуа, ведь является претендентом на титул WBO британца. В то же время украинец намекнул, что готов сразиться с американцем Деонтеем Уайлдером. Помочь Усику готов его бывший тренер.

Джеймс Али Башир, работавший с Усиком до 2017 года, выразил обеспокоенность работой украинца в защите. Об этом сообщает Fightnews.info.

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Что произойдет, когда по Усику попадет Уайлдер или Джошуа

Он обратил внимание, что Усик много пропускал в бою с Дереком Чисорой. По мнению тренера, пропущенные удары в противостояниях с Джошуа и Уайлдером могут стать роковыми для украинца.

Али Башир заявил, что знает, как обезвредить опасные удары обоих тяжеловесов.

Если Дерек Чисора ошеломил Усика, то что произойдет, когда по нему попадет один из мощных ударов Деонтея Уайлдера или Энтони Джошуа? Я не могу гарантировать, что он не будет пропускать. Но я могу посоветовать ему меры, чтобы избегать этих ударов и нейтрализовать их. Я способен изложить свою концепцию того, что ему необходимо делать, чтобы избегать ударов,

– сказал тренер.

Вместе с тем Али Башир не знает, смог бы стать хорошим тренером Усика. Стороны прекратили сотрудничество, поэтому Али Башир пока не представляет работу с украинцем.

"Он однажды отказался от моих услуг. Я не знаю, сможем ли мы снова сотрудничать. Непонятно, было бы все так, как раньше. В течение трех лет у нас все было хорошо, начиная со старта и до чемпионского боя. Потом, после титульного поединка, что-то изменилось. Я до сих пор не знаю что, но что-то изменилось", – подытожил Али Башир.

Когда следующий бой Усика

Украинский боксер должен вернуться в 2021 году. Усик – обязательный претендент на титул WBO Джошуа. Однако Энтони стремится сперва встретиться с Тайсоном Фьюри.

Следовательно, Усик может либо сражаться за вакантный пояс с Джо Джойсом или Джозефом Паркером, либо провести промежуточный бой. Среди потенциальных соперников для промежуточного боя именно Уайлдер.