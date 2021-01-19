Переміг українця за титул: Уайлдер вибрав суперника для повернення
Колишній чемпіон світу за версією WBC Деонтей Уайлдер готує повернення у 2021 році. "Бронзовий бомбардувальник" все ще надіється на реванш з Тайсоном Ф'юрі. Водночас американець підготував запасний варіант.
Мартін – один з варіантів Уайлдера
Деонтей Уайлдер може провести наступний бій проти колишнього чемпіона світу за версією IBF Чарльза Мартіна. Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон з посиланням на Sports Illustrated.
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Повідомляється, що між бійцями ведуться попередні переговори.
Шеллі Фінкель, менеджер Уайлдера, підтвердив, що Мартін – один з декількох варіантів для повернення американця.
Американець шукає суперника, якщо арбітражний суд не змусить організувати третій поєдинок проти Тайсона Ф'юрі.
- Уалйдер програв Тайсону Ф'юрі технічним нокаутом у лютому 2020 року і втратив титул WBC. Термін дії прописаної опції реваншу буцімто закінчився через проблеми з організацією бою в умовах карантину. Ф'юрі відмовляється від реваншу.
- Чарльз Мартін – не найбільш грізний боксер важкої ваги. У 2016 році він зустрівся у бою за вакантний титул IBF з українцем В'ячеславом Глазковим. Американець виграв титул, адже Глазков через травму ноги не зміг продовжити бій.
- Що цікаво, титул IBF до того належав Ф'юрі, адже британець у листопаді 2015 року відібрав пояс у Володимира Кличка. В IBF зобов'язали Ф'юрі провести захист проти Глазкова, але він відмовився.
- Уже в наступному бою Мартін програв титул Ентоні Джошуа.
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