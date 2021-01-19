Деонтей Уайлдер може провести наступний бій проти колишнього чемпіона світу за версією IBF Чарльза Мартіна. Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон з посиланням на Sports Illustrated.

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Повідомляється, що між бійцями ведуться попередні переговори.

Шеллі Фінкель, менеджер Уайлдера, підтвердив, що Мартін – один з декількох варіантів для повернення американця.

Американець шукає суперника, якщо арбітражний суд не змусить організувати третій поєдинок проти Тайсона Ф'юрі.

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Нещодавно непереможний українець Олександр Усик заявив, що йому було б цікаво провести бій з Уайлдером.

Водночас Уайлдер включив Усика в перелік потенційних суперників. Деонтей заявив, що Усик пропонував йому бій.

Усик і справді викликав Уайлдера на бій у 2019 році. Тоді українець пригрозив Уайлдеру, що не віддасть йому жодного раунду.

Деонтей відразу відповів Усику: американець заявив, що українець не несе ніякої загрози для нього.