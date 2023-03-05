Денис Беринчик и его тренер Егор Голуб сделали пожертвование в размере 100 тысяч гривен на счет благотворительного фонда "Трибуна Героев". Эти средства пойдут в поддержку пяти семей погибших болельщиков, навсегда ставших Героями Украины, у которых без отца остались дети.

Интересно прочитать Россияне "плюнули в лицо" МОК в боксе: Украина рискует остаться без медалей Олимпиады

Помогает не только физически

Соучредители фонда Тихон Амосов и Дмитрий Кукуруза встретились с боксером, чтобы лично поблагодарить за поддержку.

Напомним, что благотворительный фонд "Трибуна Героев" создан, чтобы помогать семьям погибших болельщиков футбольных клубов Украины. Проект уже поддерживают различные команды и действующие бывшие футболисты, среди которых Роман Зозуля, Андрей Шевченко, Тарас Степаненко, Александр Зинченко и другие звезды украинского футбола.

Любопытно! Имена всех, кто поддерживает фонд, можно узнать – по ссылке.



Беринчик финансово помог "Трибуна Героев" / Фото благотворительного фонда

Денис Беринчик отложил боксерские перчатки и взял в руки оружие после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Боксер вступил в ряды территориальной обороны Киева.

Несколько месяцев подряд Денис помогал украинским военным, ездил на Харьковщину да Сумщину.