Денис Берінчик та його тренер Єгор Голуб зробили пожертву у вигляді 100 тисяч гривень на рахунок благодійного фонду "Трибуна Героїв". Ці кошти підуть на підтримку п'яти сімей загиблих уболівальників, які назавжди стали Героями України, у яких без батька залишились діти.

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Допомагає не лише фізично

Співзасновники фонду Тихон Амосов та Дмитро Кукурудза зустрілись із боксером, аби особисто подякувати за підтримку.

Нагадаємо, що благодійний фонд "Трибуна Героїв" створений, аби допомагати родинам загиблих уболівальників футбольних клубів України. Проєкт вже підтримують різноманітні команди та чинні, колишні футболісти, серед яких Роман Зозуля, Андрій Шевченко, Тарас Степаненко, Олександр Зінченко та інші зірки українського футболу.

Цікаво! Імена усіх, хто підтримує фонд, можна дізнатись – за посиланням.



Берінчик фінансово допоміг "Трибуна Героїв" / Фото благодійного фонду

Денис Берінчик відклав боксерські рукавички та взяв до рук зброю після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Боксер вступив до лав територіальної оборони Києва.

Декілька місяців поспіль Денис допомагав українським військовим, їздив на Харківщину та Сумщину.