Теперь официально 29: Свитолина обратилась к болельщикам в свой день рождения
Источник:Инстаграм Элины Светолиной
12 сентября первая ракетка Украины Элина Свитолина отмечает свой день рождения. Украинская красавица трогательно прокомментировала это событие.
Украинской королеве тенниса Элине Светолиной 12 сентября исполнилось 29 лет. По случаю дня рождения теннисистка обратилась к своим фанатам, опубликовав пост в инстаграме.
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Свитолина: Выпьем, чтобы этот год стал лучшим
"Мне сегодня официально исполнилось 29. Теперь, когда я переступила порог своего последнего года 20-летнего периода, меня переполняют разные эмоции – восторг, ожидание и немного ностальгия. Но самое важное, это то, что я готова принять все ожидающие приключения и возможности, которые ожидают впереди.
Так что праздную этот особый день с радостью, смехом и в компании близких. Спасибо, что вы – часть этого невероятного путешествия и выпьем, чтобы этот 29-й год стал самым лучшим", – написала Свитолина.
Свитолина обратилась к фанам / instagram.com/elisvitolina
Сказочное возвращение Свитолиной
- Напомним, что в апреле 2023 года Элина Свитолина триумфально вернулась на корт после декретного отпуска.
- Уже в мае 2023 года Свитолина выиграла турнир WTA 250 в Страсбурге, в финале победив россиянку Анну Блинкову
- Украинка дошла до четвертьфинала Ролан Гаррос и полуфинала Уимблдона, повторив свои лучшие достижения
- Такие фантастические результаты позволили Элине прыгнуть из-за пределов топ-1000 сразу на 25 место рейтинга WTA.
- 29-летняя теннисистка взяла паузу в выступлениях. В ближайшее время она планирует посвятить себя семье и отдыху. Свитолину до сих пор беспокоят проблемы со стопой.