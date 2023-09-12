Теперь официально 29: Свитолина обратилась к болельщикам в свой день рождения

12 сентября первая ракетка Украины Элина Свитолина отмечает свой день рождения. Украинская красавица трогательно прокомментировала это событие.

Украинской королеве тенниса Элине Светолиной 12 сентября исполнилось 29 лет. По случаю дня рождения теннисистка обратилась к своим фанатам, опубликовав пост в инстаграме.

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Свитолина: Выпьем, чтобы этот год стал лучшим

"Мне сегодня официально исполнилось 29. Теперь, когда я переступила порог своего последнего года 20-летнего периода, меня переполняют разные эмоции – восторг, ожидание и немного ностальгия. Но самое важное, это то, что я готова принять все ожидающие приключения и возможности, которые ожидают впереди.

Так что праздную этот особый день с радостью, смехом и в компании близких. Спасибо, что вы – часть этого невероятного путешествия и выпьем, чтобы этот 29-й год стал самым лучшим", – написала Свитолина.

Свитолина обратилась к фанам / instagram.com/elisvitolina

Сказочное возвращение Свитолиной