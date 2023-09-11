В субботу, 9 сентября, подошел к завершению женский турнир на US Open. Победительницей соревнования стала американка Коко Гауфф, которая в волевом стиле обыграла "нейтральную" белорусскую Арину Сабаленка, пишет 24 канал.
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Прогресс Свитолиной
От Украины на турнире стартовало пять теннисисток. Калинина, Костюк и Байндль завершили выступления уже в первом круге, Цуренко – во втором, а Свитолина дошла до третьего раунда.
После US Open был обновлен рейтинг WTA. Первая ракетка Украины укрепила свои позиции, поднявшись на одну строчку. Элина Свитолина обошла чешку Каролину Плишкову и впервые после декрета вернулась в топ-25.
Ангелина Калинина своего места не сменила (28), а вот Марта Костюк пропустила вперед Лесю Цуренко. Теннисистка из Ровенской области стала третьей ракеткой Украины. Также приблизилась к первой сотне Даяна Ястремская.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA:
|МЕСТО
|ИГРОК
|РЕЙТИНГ
|ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИИ
|25
|Элина Свитолина
|1809
|+1
|28
|Ангелина Калинина
|1537
|=
|40
|Леся Цуренко
|1211
|+6
|45
|Марта Костюк
|1170
|-6
|84
|Екатерина Байндль
|790
|-1
|105
|Даяна Ястремская
|665
|+5
|147
|Дарья Снигур
|490
|-24
|188
|Екатерина Завацкая
|379
|=
|202
|Юлия Стародубцева
|358
|=
|262
|Екатерина Володько
|265
|+15
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Изменения в топ-десятке
В рейтинге WTA же произошли большие изменения в топ-10. Новой первой ракеткой мира стала финалистка Арина Сабаленка, воспользовавшаяся провалом Иги Швентек. Полячка возглавляла список 75 недель.
Победительница US Open Коко Гауфф вошла в топ-3, потеснив свою соотечественницу Джессику Пегулу. Также улучшить свое положение смогли представители Чехии Маркета Вондроушова и Каролина Мухова.
Рейтинг WTA за 11 сентября 2023 года:
- Арина Сабаленка – 9266
- Ига Швентек (Польша) – 8195
- Коко Гауфф (США) – 6165
- Елена Рыбакина (Казахстан) – 5790
- Джессика Пегула (США) – 5755
- Маркета Вондроушова (Чехия) – 3830
- Онс Жабер (Тунис) – 3771
- Каролина Мухова (Чехия) – 3765
- Мария Саккари (Греция) – 3525
- Каролин Гарсия (Франция) – 3050