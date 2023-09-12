Українській королеві тенісу Еліні Світоліній 12 вересня виповнилося 29 років. З нагоди дня народження тенісистка звернулася до своїх фанів, опублікувавши пост в інстаграмі.
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Світоліна: Вип'ємо, щоб цей рік став найкращими
"Мені сьогодні офіційно виповнилося 29. Тепер, коли я переступила поріг свого останнього року 20-річного періоду, мене переповнюють різні емоції – захват, очікування і трохи ностальгія. Але найважливіше, це те, що я готова прийняти всі пригоди та можливості, які чекають попереду.
Тож святкую цей особливий день з радістю, сміхом і в компанії близьких. Дякую, що ви – частина цієї неймовірної мандрівки і вип'ємо, щоб цей 29-й рік став найкращими", – написала Світоліна.
Світоліна звернулася до фанів / instagram.com/elisvitolina
Казкове повернення Світоліної
- Нагадаємо, що у квітні 2023 року Еліна Світоліна тріумфально повернулася на корт після декретної відпустки.
- Вже у травні 2023 року Світоліна виграла турнір WTA 250 в Страсбурзі, у фіналі перемігши росіянку Анну Блінкову.
- Українка дійшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос та півфіналу Вімблдону, повторивши свої найкращі досягнення.
- Такі фантастичні результати дозволили Еліні стрибнути із поза меж топ-1000 одразу на 25 місце рейтингу WTA.
- Наразі 29-річна тенісистка взяла паузу у виступах. Найближчим часом вона планує присвятити себе сім'ї та відпочинку. Світоліну досі турбують проблеми зі стопою.