Украинской королеве тенниса Элине Светолиной 12 сентября исполнилось 29 лет. По случаю дня рождения теннисистка обратилась к своим фанатам, опубликовав пост в инстаграме.
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Свитолина: Выпьем, чтобы этот год стал лучшим
"Мне сегодня официально исполнилось 29. Теперь, когда я переступила порог своего последнего года 20-летнего периода, меня переполняют разные эмоции – восторг, ожидание и немного ностальгия. Но самое важное, это то, что я готова принять все ожидающие приключения и возможности, которые ожидают впереди.
Так что праздную этот особый день с радостью, смехом и в компании близких. Спасибо, что вы – часть этого невероятного путешествия и выпьем, чтобы этот 29-й год стал самым лучшим", – написала Свитолина.
Свитолина обратилась к фанам / instagram.com/elisvitolina
Сказочное возвращение Свитолиной
- Напомним, что в апреле 2023 года Элина Свитолина триумфально вернулась на корт после декретного отпуска.
- Уже в мае 2023 года Свитолина выиграла турнир WTA 250 в Страсбурге, в финале победив россиянку Анну Блинкову
- Украинка дошла до четвертьфинала Ролан Гаррос и полуфинала Уимблдона, повторив свои лучшие достижения
- Такие фантастические результаты позволили Элине прыгнуть из-за пределов топ-1000 сразу на 25 место рейтинга WTA.
- 29-летняя теннисистка взяла паузу в выступлениях. В ближайшее время она планирует посвятить себя семье и отдыху. Свитолину до сих пор беспокоят проблемы со стопой.