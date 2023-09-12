Украинской королеве тенниса Элине Светолиной 12 сентября исполнилось 29 лет. По случаю дня рождения теннисистка обратилась к своим фанатам, опубликовав пост в инстаграме.

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Свитолина: Выпьем, чтобы этот год стал лучшим

"Мне сегодня официально исполнилось 29. Теперь, когда я переступила порог своего последнего года 20-летнего периода, меня переполняют разные эмоции – восторг, ожидание и немного ностальгия. Но самое важное, это то, что я готова принять все ожидающие приключения и возможности, которые ожидают впереди.

Так что праздную этот особый день с радостью, смехом и в компании близких. Спасибо, что вы – часть этого невероятного путешествия и выпьем, чтобы этот 29-й год стал самым лучшим", – написала Свитолина.

Свитолина обратилась к фанам / instagram.com/elisvitolina

Сказочное возвращение Свитолиной