Фьюри: Джошуа ужасно напуган
По словам британского боксера, он не пришел бы посмотреть поединок Усик – Джошуа, даже если бы он состоялся в его городе. Он сравнил боксеров с мешками.
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"Я бы не пошел на бой, даже если бы он состоялся в Моркеме (городок, где проживает Фьюри – 24 канал). Два мешка сражаются друг с другом.
Александр Усик – поднявшийся в весе средневес, это не представляет мне никакого интереса.
Боюсь Джошуа? Да, я ужасно напуган. У него гранитная челюсть, золотое сердце и все, что должно иметь боец. У меня трясутся ноги", – сказал Фьюри.
Усик – Джошуа: главное о реванше
- Реванш Усик – Джошуа может пройти уже в августе 2022 года.
- Ранее сообщалось, что сражение состоится 23 июля. Однако его решили перенести на одну или две недели. Все потому, что нужно дать достаточно времени на раскрутку поединка.
- Новой датой поединка может быть 20 августа. Зато устроители определились с местом поединка, он состоится в Саудовской Аравии.
- Напомним, что в первом противостоянии в сентябре 2021 Усик сенсационно победил Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.
- Еще до оглашения результатов Джошуа заговорил о реванше. Британец активировал опцию в контракте на бой-ответ.