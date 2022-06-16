Фьюри: Джошуа ужасно напуган

По словам британского боксера, он не пришел бы посмотреть поединок Усик – Джошуа, даже если бы он состоялся в его городе. Он сравнил боксеров с мешками.

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"Я бы не пошел на бой, даже если бы он состоялся в Моркеме (городок, где проживает Фьюри – 24 канал). Два мешка сражаются друг с другом.

Александр Усик – поднявшийся в весе средневес, это не представляет мне никакого интереса.

Боюсь Джошуа? Да, я ужасно напуган. У него гранитная челюсть, золотое сердце и все, что должно иметь боец. У меня трясутся ноги", – сказал Фьюри.

Усик – Джошуа: главное о реванше