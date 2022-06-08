Фьюри: Это новость для меня
Тайсон Фьюри заявил, что только один из новостей узнал, что может восстановить профессиональную карьеру. Боксер заверил, что прекрасно чувствует себя на пенсии и не собирается ее прерывать.
Интересно узнать Инсайдер назвал новую дату реванша Усик – Джошуа
Я прочитал об этом в новостях, которые должны возобновить карьеру. Это новость для меня. Я остаюсь на пенсии,
– заверил британский боксер.
Ранее глава Top Rank Боб Арум и руководитель промоутерской компании, ведущей дела Фьюри, Тодд Дебеф говорили, что "Цыганский король" вернется на ринг, как только получит солидное предложение о поединке.
Фьюри не будет биться против Усика
- Промоутер Эдди Хирн тоже заявлял о том, что победитель боя Усик – Джошуа вернет на ринг Фьюри. Чтобы восстановить карьеру Тайсона, нужно смотивировать. "Цыганский король" мог бы подраться против триумфатора реванша за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
- Сам "Цыганский король" уверял, что не будет биться против Усика, хотя раньше хотел провести сражение с украинцем.
- О пенсии Фьюри объявил после победного поединка против Диллиана Уайта. Тайсон нокаутировал соперника в шестом раунде и покинул ринг.
- Реванш Усик – Джошуа должен пройти в июле 2022 года. Однако, по словам промоутера Энтони, поединок может быть перенесен. Стороны до сих пор официально не объявили о поединке, поэтому организаторам реванша потребуется больше времени на раскрутку боя.
- Известный журналист Дэн Рафаэль подтвердил это и анонсировал новую дату реванша. По его информации, Усик выйдет в ринг против Джошуа в августе того же года.