Филиал Динамо: Карпаты подписали очередного воспитанника "бело-синих"

Львовские Карпаты проводят активную трансферную компанию. Команду Тлумака усилил футболист харьковского Металлиста Даниил Кныш.

Львовский клуб Карпаты представил пятого зимнего новичка команды. На условиях аренды за "львов" будет играть воспитанник динамовской школы Даниил Кныш.

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Универсальный футболист будет играть за львовян до конца сезона. Соглашение предусматривает возможность выкупа полузащитника у харьковского Металлиста. В составе команды Тлумака Кныш будет играть под 14-м номером.

Воспитанник Динамо с опытом юношеских сборных

Даниил Кныш родился в Одесской области, где сделал первые шаги в футболе.

Впоследствии талантливый юноша переехал в Киев. Даниил учился в академии Динамо, а позже играл за юношеские и молодежные команды столичного клуба.

Во взрослом футболе Кныш выступал за команды Сталь Каменское, Калуш, Минай, Металлист. В Премьер-лиге сыграл 56 матчей, в которых забил 1 гол и отдал один ассист.

Основная позиция 26-летнего футболиста правый вингер, но при необходимости может сыграть форварда и фулбека.

На счету Даниила 5 матчей в составе сборных команд Украины U17 и U19.

Стоимость Книша, согласно данным Transfermarkt, составляет 200 тысяч евро.

Трансферная компания Карпат

Львовский клуб ведет борьбу за выход в УПЛ. Для выполнения амбициозного задания "львы" подписали зимой пять новых игроков, трое из которых являются воспитанниками Динамо: Алексей Хобленко, Тарас Сакив и Даниил Кныш. Тренерский штаб Тлумака делает упор на игроков с опытом матчей в элитном дивизионе Украины.

Также "львы" подписали опытного голкипера Александра Ильющенкова и флангового полузащитника из Черноморца Ивана Бобко.